В Удмуртии не обнаружено новых случаев заражения коронавирусом

5 Апр 2020 2020-04-05T11:11:04+03:00

Под наблюдением остаются более тысячи человек

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В Удмуртии не обнаружено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное Министерство здравоохранения.

При этом отмечается, что под наблюдением остаются 1082 человека. Еще 63 человека находятся на стационарном лечении в республиканской инфекционной клинической больнице.

Отметим, пятый подтвержденный случай коронавируса в Удмуртии был обнаружен 4 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU