В Удмуртии не обнаружено новых случаев заражения коронавирусом
В Удмуртии не обнаружено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное Министерство здравоохранения.
При этом отмечается, что под наблюдением остаются 1082 человека. Еще 63 человека находятся на стационарном лечении в республиканской инфекционной клинической больнице.
Отметим, пятый подтвержденный случай коронавируса в Удмуртии был обнаружен 4 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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