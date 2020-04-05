Жена больного коронавирусом ижевчанина попала в больницу с пневмонией

5 Апр 2020 2020-04-05T10:45:27+03:00

Три ее теста на новую инфекцию оказались отрицательными

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Жена больного коронавирусом ижевчанина с 18 марта находится в инфекционной больнице с обширной двусторонней пневмонией. Об этом она рассказала журналисту «Комсомолки». Девушка отмечает, что у нее есть все симптомы коронавирусной болезни, однако три теста показали отрицательный результат.

– Тошнота, слабость, температура 38,5, сухой кашель, – перечисляет она. – Тесты делали 19, 21 и 26 марта – все отрицательные. Последний анализ будут брать 8 апреля, если окажется отрицательным – выпишут.

Сейчас, после курса антибиотиков, ее состояние улучшилось. Она по-прежнему находится в больнице. Также там находится ее муж, чей тест на коронавирус дал положительный результат. Напомним, что официально о новом заболевшем коронавирусом в Ижевске стало известно 4 апреля. По словам жены, мужчина чувствует себя прекрасно, симптомов болезни у него нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU