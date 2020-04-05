2020-04-05T12:39:06+03:00
Общество

Житель Удмуртии пытался откупиться от инспектора ДПС за пьяное вождение

Теперь на мужчину завели уголовное дело
Людмила Куликова
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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Житель Удмуртии пытался дать взятку инспектору ДПС с целью освобождения от ответственности за вождение в нетрезвом виде. О факте преступления сообщает региональная прокуратура.

- Инспектор дорожно-патрульной службы отказался принять взятку и незамедлительно сообщил о совершенном преступлении в дежурную часть, - сообщается на сайте ведомства.

За попытку дачи взятки в размере 10 тысяч рублей на водителя заведено уголовное дело согласно части 3 статьи 30 и части 1 статьи 291.2 УК РФ. Наказание для взяткодателя определит суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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