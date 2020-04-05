2020-04-05T14:27:13+03:00
Общество

Почти в два раза в Удмуртии сократилось число доноров крови

Людмила Куликова
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Почти в два раза сократилось число доноров крови в Удмуртии. Опасения доноров сдавать кровь связаны с эпидемиологической ситуацией в регионе. О нехватке доноров сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

- Ранее в среднем в день проходило 55-60 доноров, сейчас с 30 марта приходит менее 30 человек ежедневно. В выездных условиях в среднем заготавливалась крови от 100-110 доноров, сейчас – 60, - передается в сообщении.

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики напоминает о том, что донорская кровь необходима гематологическим больным, пациентам с травмами и ранениями, а также акушерскими и послеоперационными кровотечениями.

- Уважаемые доноры, не отказывайтесь от запланированной донации, приходите на станцию переливания крови! Отметим, что сейчас есть запас крови, но он должен постоянно пополняться, - сообщает пресс-служба.

С 7 апреля прием доноров будет производиться по предварительной записи по телефонам с 45-24-19 (запись с 8 до 15 часов) и 8-951-213-21-41 (запись с 8 до 18 часов). Запись будет открыта 6 апреля в 8 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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