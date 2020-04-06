2020-04-06T10:44:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Летнем саду Ижевска к открытию сезона появится новый экстремальный аттракцион

Правда, пока неизвестно, когда сад откроют
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) сообщил о том, что в Летнем саду планируется установить новый экстремальный аттракцион.

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- Мы стараемся каждый год радовать горожан. В этом году у нас большой проект с инвестором - ожидаем башню падения на 16 метров. Не самая высокая, но тоже семейный экстремальный аттракцион. К сожалению, по датам не могу сказать, потому что она даже не выехала. Теоретически она должна была быть установлена к 1 мая, чтобы в майские праздники радовать жителей. Возможно, если ситуация в мире изменится и башня будет установлена в июне, - рассказал Сергей Буторин.

Также гендиректор парков отметил, что будут изменения в ценах на аттракционы.

- Попробуем поиграть с ценами, чтобы они были доступные. Например, в будни будет дешевле, чем в выходные. Пока этот вопрос прорабатывается, - заключил Сергей Викторович.

Напомним, даты открытия парка имени Горького в Ижевске переносятся из-за ситуации с коронавирусом. Узнали подробнее.

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- МВД по Удмуртии: за прошедшие выходные 249 человек нарушили режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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