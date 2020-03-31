2020-03-31T11:27:33+03:00
Общество

Открытие парка имени Горького в Ижевске переносится предварительно на 15 апреля

Это связано с ситуацией распространения коронавируса
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Ижевске 1 апреля не откроется парк имени Горького. Об этом «Комсомолке» сообщил гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин.

- Из-за сложившейся ситуации с распространением вируса и введении режима самоизоляции, мы перенесли открытие парка аттракционов предварительно на 15 апреля. Открытие теплоходного сезона запланирован на начало мая. Но а пока, мы всех призываем всех горожан находится дома и не выходить гулять по городу, - сообщил Сергей Викторович.

Также Сергей Буторин сообщил, что сроки открытия парков могут корректироваться в зависимости от ситуации в республике.

Напомним, ранее сообщалось, что парк аттракционов может открыться 1 апреля (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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