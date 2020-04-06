В результате столкновения «легковушки» и фуры в Удмуртии, погибла женщина
В Удмуртии 5 апреля на седьмом километре автодороги «Обход Ижевска от автодороги М-7 Волга» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 42-летняя женщина, водитель машины «Рено-Логан» при обгоне врезалась во встречную машину «МАН» под управлением 56-летнего мужчины, - сообщает ведомство.
В результате ДТП женщина скончалась на месте, пассажир «легковушки» - 20-летний молодой человек получил множественные травмы, его отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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