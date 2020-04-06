2020-04-06T11:21:36+03:00
Происшествия

В результате столкновения «легковушки» и фуры в Удмуртии, погибла женщина

ДТП произошло 5 апреля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии 5 апреля на седьмом километре автодороги «Обход Ижевска от автодороги М-7 Волга» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 42-летняя женщина, водитель машины «Рено-Логан» при обгоне врезалась во встречную машину «МАН» под управлением 56-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП женщина скончалась на месте, пассажир «легковушки» - 20-летний молодой человек получил множественные травмы, его отвезли в больницу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Хорошие новости тоже есть! Гендиректор "Парков Ижевска" рассказал "Комсомолке", что в Летнем саду появится новый экстремальный аттракцион. Конечно же, после того, как мы все сможем выйти спокойно на улицу, а пока #лучшедома

- МВД по Удмуртии: за прошедшие выходные 249 человек нарушили режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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