Врача из Ижевска будут судить за смерть пациента

6 Апр 2020 2020-04-06T18:35:15+03:00

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В Ижевске осудят врача, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, что врач анестезиолог-реаниматолог одной из больниц города допустил дефект оказания медпомощи пациенту на этапе реанимации и интенсивной терапии, - сообщает пресс-служба.

От неправильных действий врача пациент скончался. Действия реаниматолога квалифицированы по статье «причинение смерти по неосторожности». Теперь врачу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU