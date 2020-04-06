7 апреля в Удмуртии ожидается усиление ветра

6 Апр 2020 2020-04-06T15:16:55+03:00

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В Удмуртии 7 апреля ожидается усиление северо-западного ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

- С 07:00 до 19:00 7 апреля, во вторник местами по республике ожидается усиление ветра с порывами 15-18 м/с, - говорится в сообщение.

По данным пресс-службы Удмуртского Гидрометцентра, республику ждет кратковременное похолодание. В ближайшие два дня ночью температура воздуха опустится до -3…-8 градусов, днем не превысит 0…+5 градусов. При этом местами возможен снег и мокрый снег.

Подробный прогноз на неделю можно посмотреть по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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ИСТОЧНИК KP.RU