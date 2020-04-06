2020-04-06T14:01:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Имеют ли право полицейские штрафовать ижевчан за нарушение режима самоизоляции

Ранее сотрудники только проводили профилактические беседы
Дарья ПОРСЕВАЕкатерина АРДАШЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В связи с введенных режимом самоизоляции для жителей Удмуртии всех возрастов, горожане задаются вопросами, действительно ли полицейские могут оштрафовать за нарушение режима. На вопрос ответил руководитель пресс-службы МВД по республике Ильдар Салимуллин.

- После принятия новой статьи 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности грозит нарушителям штрафом от 1 до 30 тыс. рублей. До выходных 4-5 апреля по ней еще не было практики. Штрафы в эти выходные составляли 1-2 тыс. рублей, - пояснил Ильдар Салимуллин.

Всего в выходные было зафиксировано 249 фактов нарушения режима самоизоляции. Материалы направлены в суд для принятия решения.

- Речь о явных фактах нарушения, когда люди находились в парке, или направлялись на места отдыха, - говорит руководитель пресс-службы. - В каждом случае сотрудники полиции принимали решение индивидуально. Остановлено было, конечно, большее количество людей, но именно по этим лицам было установлено, что они нарушали. Часть из них находилась в состоянии алкогольного опьянения.

При этом, санкции не применяются к жителям Удмуртии, которые предусмотрены в распоряжении главы региона.

То есть, ходить на работу, в магазин, аптеку и поликлинику, а также выносить мусор и выгуливать собак по-прежнему можно. Но полицейские имеют право попросить предоставить доказательства: справку с места работы или паспорт как подтверждение прописки.

Также по сообщениям пресс-службы МВД России по республике, нарушителей не задерживают, только если кто-то дополнительно совершил какое-либо правонарушение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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