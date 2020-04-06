2020-04-06T16:18:52+03:00
Происшествия

Полицейские в Удмуртии задержали наркокурьера из Пермского края

Уголовное дело передано в суд
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии полицейские задержали жителя Пермского края, который обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что 42-летний ранее судимый мужчина был закладчиком интернет магазина по продаже наркотиков. Запрещенные вещества он привозил из Пермского края и распространял в Удмуртии путем оборудования тайников, - сообщает пресс-служба.

Злоумышленник был задержан в Воткинске, при личном досмотре полицейские обнаружили 37 свертков с наркотиками. В ходе обыска в арендованной квартире было изъято наркотическое средство общей массой около 1,5 кг. Также в квартире обнаружена посуда, упаковочный материал и электронные весы, предназначенные для расфасовки наркотиков.

На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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