Мошенники оформили на имя ижевчанки кредит на сумму почти 400 тысяч рублей и похитили их

6 Апр 2020 2020-04-06T18:41:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию обратилась 60-летняя ижевчанка с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

- Установлено, что женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. После этого он сообщил, что неизвестные пытаются оформить кредит на женщину и попросил назвать номер банковской карты и код на обороте. Потерпевшая поверила и назвала данные. Злоумышленник получил доступ к личному кабинету, где оформил на ее имя кредит на сумму 390 тысяч рублей. А после попросил женщину снять деньги и перевести на безопасный счет, женщина вновь поверила, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Полицейскими принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Весна, как и прошедшая зима, оказалась капризной. Так, по сообщениям Удмуртского гидрометцентра 7 апреля жителей ждет очередной сюрприз от погоды.

- Имеют ли право полицейские штрафовать ижевчан за нарушение режима самоизоляции.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU