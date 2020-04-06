2020-04-06T18:41:23+03:00
Происшествия

Мошенники оформили на имя ижевчанки кредит на сумму почти 400 тысяч рублей и похитили их

Звонивший мужчина представился сотрудником банка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В полицию обратилась 60-летняя ижевчанка с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

- Установлено, что женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. После этого он сообщил, что неизвестные пытаются оформить кредит на женщину и попросил назвать номер банковской карты и код на обороте. Потерпевшая поверила и назвала данные. Злоумышленник получил доступ к личному кабинету, где оформил на ее имя кредит на сумму 390 тысяч рублей. А после попросил женщину снять деньги и перевести на безопасный счет, женщина вновь поверила, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Полицейскими принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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