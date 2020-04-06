19-летнюю жительницу Удмуртии разыскивают почти месяц

6 Апр 2020 2020-04-06T18:43:55+03:00

Она ушла из дома 10 марта

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В Удмуртии разыскивают 19-летнюю Мякишеву Людмилу Сергеевну. 10 марта она ушла из дома по адресу Алнашский район, деревня Азаматово, поехала в Асановский аграрно-технический колледж, где так и не появилась. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Приметы: рост около 150 см, среднего телосложения, каштановые волосы ниже плеч, глаза карие.

Была одета в темно-синюю куртку, синие джинсы, черные полусапожки. При себе имела черный рюкзак, на рюкзаке два брелока в виде сердца и кисточки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просят незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (951) 195-29-71 (горячая линия поисково-спасательного отряда) либо 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU