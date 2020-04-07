2020-04-07T06:57:07+03:00
Спорт

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева показала репетицию новой программы

Ее она создает совместно с фанатами
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Федерация фигурного катания РоссииФото: Федерация фигурного катания России
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Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева показала на карантине репетицию новой программы. Видео она выложила в свой Инстаграм.

- Мы собрали большую часть номера и уже скоро покажем итог. А сейчас предлагаю вам принять непосредственное участие и потанцевать вместе со мной, - мотивировала спортсменка своих поклонников.

Отметим, что помогают в создании номера и фанаты фигуристки. Елизавета предложила всем разучить одну или сразу обе связки, записать видео и поделиться ими на своей странице в соцсети с определенной подписью.

- Самые-самые крутые видео попадут в финальный видеоролик проекта и исполнители получат специальные призы от меня и от хореографа Юрия Смекалова, - написала фигуристка.

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Туктамышева репетирует на карантине новую программу.Видео: Instagram liza_tuktik

ИСТОЧНИК KP.RU

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