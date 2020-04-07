Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Удмуртии
Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Удмуртии. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава республики Александр Бречалов.
По словам главы республики, среди заболевших мужчина 62 лет, вернувшийся из Санкт-Петербурга, а также семья из трех человек, заразившихся от родственницы, прибывшей из Великобритании.
- Сейчас они проходят лечение в республиканской клинической инфекционной больнице. Мы обследовали все контакты заболевших - почти 300 человек, все результаты – отрицательные, - написал Бречалов.
Напомним, с 31 марта в Удмуртии действует режим домашней самоизоляции.
Фото: vk.com/a.brechalov
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ИСТОЧНИК KP.RU
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