Режим самоизоляции в Удмуртии: по результатам рейда 608 человек не находились дома

7 Апр 2020 2020-04-07T12:07:31+03:00

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В Удмуртии продолжаются рейды по проверке соблюдения изоляции жителями, приехавшими из-за рубежа. Так, в ходе проверок установлено, что 608 человек не находились по месту прописки. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

- С 26 марта по 5 апреля 2020 года было проверено 1780 граждан, которые приехали из-за рубежа. Им были выданы постановления об изоляции. Установлением местонахождения жителей, которых сотрудники Роспотребнадзора не застали дома, уже занимаются полицейские, - сообщает пресс-служба.

Напомним, за нарушение режима самоизоляции жители привлекаются к административной ответственности, которая влечет за собой оплату штрафа в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Рейды по республике продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU