Режим самоизоляции в Удмуртии: по результатам рейда 608 человек не находились дома
В Удмуртии продолжаются рейды по проверке соблюдения изоляции жителями, приехавшими из-за рубежа. Так, в ходе проверок установлено, что 608 человек не находились по месту прописки. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
- С 26 марта по 5 апреля 2020 года было проверено 1780 граждан, которые приехали из-за рубежа. Им были выданы постановления об изоляции. Установлением местонахождения жителей, которых сотрудники Роспотребнадзора не застали дома, уже занимаются полицейские, - сообщает пресс-служба.
Напомним, за нарушение режима самоизоляции жители привлекаются к административной ответственности, которая влечет за собой оплату штрафа в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Рейды по республике продолжаются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Удмуртии.
- Чиновницу из Удмуртии подозревают в нарушении карантина после поездки за границу.
- Имеют ли право полицейские штрафовать ижевчан за нарушение режима самоизоляции.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»