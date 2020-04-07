2020-04-07T12:08:23+03:00
Происшествия

Полицейские Ижевска задержали мужчину, который выстрелил в собутыльника из ружья

Между мужчинами произошла ссора
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске полицейские задержали 36-летнего местного жителя, который выстрелил из ружья в собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Установлено, что в выходные между двумя компаниями пьяных мужчин произошла ссора, в ходе которой 36-летний ижевчанин выстрелил пороховым зарядом без дроби из гладкоствольного ружья в сторону 34-летнего оппонента. В результате потерпевшего отвезли в больницу с диагнозом «огнестрельная рана теменной части головы», - сообщает пресс-служба.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Кроме того, за нарушение самоизоляции в условиях режима повышенной готовности в отношении шестерых участников конфликта сотрудниками полиции составлены административные протоколы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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