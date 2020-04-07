2020-04-07T12:31:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Как чувствуют себя зараженные коронавирусом ижевчане?

Среди заболевших есть ребенок
Дарья ПОРСЕВАБОБРОВ Игорь
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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7 апреля утром стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусом. «Комсомолка» узнала, в каком они состоянии.

- Один из новых заболевших находится в состоянии средней тяжести, у троих удовлетворительное, - сообщили журналисту в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

Напомним, с коронавирусом в инфекционной больнице находится 62-летний мужчина и семья (муж, жена и ребенок), которые общались с родственницей, вернувшейся из Великобритании.

На данный момент в Удмуртии 9 случаев заражения коронавирусом, трое уже вылечились, их выписали из больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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