Пропускные пункты на въездах в Удмуртию и штрафы за нарушение режима самоизоляции: как коронавирус повлиял на жизнь республики 6 апреля

6 Апр 2020 2020-04-06T18:50:34+03:00

Рассказываем главные новости за день

Изменить размер текста: A A

6 апреля стало известно, что сотрудники полиции имеют право штрафовать жителей Удмуртии, которые нарушают режим самоизоляции (подробнее).

Что еще произошло:

- На въездах в Удмуртию появились передвижные контрольно-пропускные пункты. Узнали, сколько их и где конкретно они расположились.

- С сегодняшнего дня общественный транспорт Ижевска возвращается к обычному графику.

- В Ижевске продолжается дезинфекция от коронавируса, что было сделано в выходные?

- МВД по Удмуртии: за прошедшие выходные 249 человек нарушили режим самоизоляции.

- Традиционно в пресс-службе Минздрава рассказывают обстановку в республике, связанную с заболеванием коронавирусом. Как обстоят дела по состоянию на утро 6 апреля.

- Матрица Эйзенхаура, рабочая одежда, танцы: советы ижевчан, как работать на «удаленке».

А также «Комсомолка» продолжает онлайн-марафоны. Сегодня вместе с тренером-преподавателем пилатес-студии «Вверх» Анной Ванлее и ее дочкой проводили утреннюю зарядку.

Зарядка с детьми с ижевским тренером.Доброе утро! Не ленимся, просыпаемся и... на зарядку! Сегодня занимаемся вместе с тренером-преподавателем пилатес-студии "Вверх" Анной Ванлее и ее дочкой. #лучшедома #Ижевсквместе

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU