Пропускные пункты на въездах в Удмуртию и штрафы за нарушение режима самоизоляции: как коронавирус повлиял на жизнь республики 6 апреля
6 апреля стало известно, что сотрудники полиции имеют право штрафовать жителей Удмуртии, которые нарушают режим самоизоляции (подробнее).
Что еще произошло:
- На въездах в Удмуртию появились передвижные контрольно-пропускные пункты. Узнали, сколько их и где конкретно они расположились.
- С сегодняшнего дня общественный транспорт Ижевска возвращается к обычному графику.
- В Ижевске продолжается дезинфекция от коронавируса, что было сделано в выходные?
- МВД по Удмуртии: за прошедшие выходные 249 человек нарушили режим самоизоляции.
- Традиционно в пресс-службе Минздрава рассказывают обстановку в республике, связанную с заболеванием коронавирусом. Как обстоят дела по состоянию на утро 6 апреля.
- Матрица Эйзенхаура, рабочая одежда, танцы: советы ижевчан, как работать на «удаленке».
А также «Комсомолка» продолжает онлайн-марафоны. Сегодня вместе с тренером-преподавателем пилатес-студии «Вверх» Анной Ванлее и ее дочкой проводили утреннюю зарядку.
Зарядка с детьми с ижевским тренером.Доброе утро! Не ленимся, просыпаемся и... на зарядку! Сегодня занимаемся вместе с тренером-преподавателем пилатес-студии "Вверх" Анной Ванлее и ее дочкой. #лучшедома #Ижевсквместе
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ИСТОЧНИК KP.RU
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