2020-04-07T11:55:20+03:00
Происшествия

Хотела снять порчу: у жительницы Удмуртии похитили более миллиона рублей

Потерпевшая хотела по объявлению купить амулет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В полицию Сарапула (Удмуртия) обратилась 37-летняя женщина с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Женщина нашла объявление о продаже амулетов. После заказа ей позвонила продавец и предложила погадать по фото. Потерпевшая выслала фото, позже ей позвонила пожилая женщина и сообщила, что на семью потерпевшей наложена порча и предложила ее снять. Мошенница велела продать все золото в доме, а деньги выслать ей. После этого злоумышленница сообщила, что порча не снимается и нужно выслать еще денег. Так продолжалось около месяца, - сообщает пресс-служба.

В общей сложности потерпевшая выслала гадалке 1 377 000 рублей. Она брала в долг у знакомых, оформила несколько кредитов, заложила квартиру. На данный момент возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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