2020-04-07T14:52:14+03:00
Общество

8 апреля в Ижевске вновь скорректируют движение автобусов

Движение автобусов корректируется исходя из ситуации с пассажиропотоком
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Ижевске с 8 апреля вновь скорректируют движение автобусов. Причем как городских, так и пригородных. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

- Так, автобус №79 переходит на режим работы с дневным перерывом с 10:00 до 15:00 часов. Утром добавлен рейс на маршруте №41 с заездом в микрорайон Медведево. Изменено время нескольких рейсов на маршруте №308 и время начала работы маршрута №28 утром. Также продлено время работы маршрута №11 – дополнительный рейс из Центра в 22:20, - говорится в сообщении.

Все актуальное расписание можно посмотреть на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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