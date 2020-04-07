«Первой увезли жену»: ижевчанин с коронавирусом рассказал, как протекает болезнь

К 7 апреля в Удмуртии выявлено 9 случаев заражения коронавирусом. Один из заболевших – 35-летний ижевчанин Тимур (имена изменены – Прим. Ред.). Он был одним из пассажиров лайнера Costa Magica*, на котором произошла вспышка коронавирусной инфекции. Как ему удалось вернуться в республику, чем и как лечат и его, а также чем заболела его жена, он рассказывает в Интернете, в одном из популярных мессенджеров. «Комсомолка» приводит его историю.

КАПИТАН СКРЫВАЛ ПРОБЛЕМУ

Напомним, что в первых числах марта лайнер Costa Magica возвращался с круиза по Карибскому морю. 7 марта морские порты стали отказываться принимать судно – стало известно, что на борту есть люди с подозрением на коронавирус.

По словам Тимура, долгое время командир лайнера замалчивал проблемы. Информацию о том, что на борту есть люди с подозрением на COVID-19 ижевчане узнали только из новостей. Фото: t.me/covidizh

После того, как высадили первых заболевших – французов – всех остальных пассажиров даже не изолировали, рассказывает Тимур. Лишь закрыли через какое-то время бассейны и ресторан со шведским столом. Чтобы получить обед или ужин, ижевчанину, его жене и детям приходилось выстаивать огромные очереди, где все буквально кашляли дуг на друга…

Через 2 дня высадили всех итальянцев с борта, а на следующий день всех оставшихся пассажиров «согнали» в одно помещение и проверяли температуру тепловизором – тех, у кого она была, отводили в отдельное помещение.

Жена заболевшего коронавирусом ижевчвнина лечится от двухсторонней пневмонии 00:00 00:00

– В 5 утра приехал автобус с медиками в скафандрах и увезли трех зараженных людей… Персонал ходит в масках, остальным маски не дают. Мы ходим в своих… У нас не стало уборщика… И алкоголь в барах не продают, как лечиться будем? – на память об этом периоде у Тимура осталось видео.

5 ПЕРЕЛЕТОВ ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ

В конце концов, семья ижевчанина смогла попасть на «большую землю» - судно пристало к берегам Франции.

- Нас высадили с корабля, одев простые маски. Посадили в 5 автобусов и колонной в сопровождении полиции повезли в аэропорт. В здание аэропорта мы не заходили, нас сразу привезли к трапу самолета. В Париже как-то по-особенному нас не встречали. Мы были рядом вместе с другими людьми. Даже на паспортном контроле люди сидели без масок и защитных очков, что нас очень удивило, - пишет Тимур.

Отметим, что к этому моменту в Китае было заражено более 80 тысяч человек, в Италии – почти 20 тысяч, в Испании – чуть более 5 тысяч, во Франции – белее 4 тысяч человек. Многие страны начали вводить транспортное сообщение в борьбе с коронавирусом.

Дорога домой растянулась на 3 дня. За это время ребята совершили 5 перелетов: до Парижа вместе с полным самолетом кашляющих итальянцев, затем из Парижа до Афин в Греции, потом в Ереван, потом в Москву и, наконец, в Ижевск. Без проблем не обошлось - у них потеряли багаж, они не могли нормально отдохнуть, урывками спали в аэропорту – в любой момент надо было срываться и бежать на самолет. И все это с двумя маленькими детьми-дошколятами.

- Когда прилетели в Москву никто нас не проверял. Никаких людей в комбинезонах не было. Мы спокойно прошли паспортный контроль, вызвали такси и поехали в гостиницу. Хотели там поспать и отдохнуть, но не получилось, так как из-за смены часовых поясов уснуть было невозможно, - говорит Тимур.

По словам семьи, из 16 человек, с которым они общались на корабле, у 14-ти подтвердили коронавирус. Фото: t.me/covidizh

На следующий день ижевчане вернулись в родной город. В аэропорту их ждала машина – им ее пригнал их друг в аэропорт. Они сели в нее и уехали на самоизоляцию.

- Возвращаться в Ижевск было немного жутковато, так как после публикации новостей о нас, были очень плохие и злые комментарии. Мы были бы рады пройти карантин на корабле, но никто наш корабль не принимал. Даже в Греции, когда была проблема с перелетами и мы хотели остаться на карантин в Афинах, нам не разрешили, - пишет Тимур.

Ребята позвонили в Роспотребнадзор и сообщили, что вернулись из круиза, где был подтвержден коронавирус. Потом позвонили на горячую линию, сообщили все свои координаты.

- Так же на электронную почту мы отправили все данные о наших перелетах. К нам приехала женщина из Роспотребнадзора в простой маске, без защитной верхней одежды и очков, вручила постановление о том, что мы должны находится на самоизоляции, - рассказывает ижевчанин.

НАШЛИ КОРОНАВИРУС

По словам мужчины, сначала заболела его жена.

- Когда мы приехали домой, то у жены появилась слабость и небольшая температура 37,5. Мы легли спать и проспали 12 часов. Когда проснулись температура у нее уже стала 38,5, появился сухой кашель, слабость, озноб, заложенность носа. Жена решила вызвать скорую.

Машина приехала через 4 часа. Врач всех осмотрел и послушал, женщину забрали на госпитализацию в инфекционную больницу. Там ей сделали рентген (все было чисто), начали капать антибиотики и противовирусный препарат.

- А вечером, когда она сказала, что ей трудно дышать, ей поставили стероидный гормон, который при коронавирусной инфекции ставить нельзя (об этом ребята прочитали в интернете – Прим. ред.). После него у нее начали сильно болеть легкие, температура то спадала, то снова поднималась.

В палате девушка лежит с двумя детьми. У бокса предусмотрен отдельный вход и санузел, чтобы пациенты не контактировали с другими людьми. Фото: t.me/covidizh

Тимур говорит, что были выходные, врачи к ней не заходили 2 дня, никто ее не осматривал. Осмотрели женщину в понедельник. А уже во вторник появились хрипы, и ее снова отправили на рентген, где уже поставили «обширную двустороннюю пневмонию». Тогда ижевчанку отправили в больницу.

А после госпитализировали и ижевчанина. У него обнаружили и подтвердили коронавирусную инфекцию. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, заболевание протекает в легкой форме. В данный момент, Тимур лежит в отдельном боксе и продолжает описывать, что происходит с его семьей. Его дети и жена остаются в больнице под наблюдением врачей.

Тем временем, супруга Тимура находится под наблюдением. По словам девушки, врачи лечили ее антибиотиками. Сейчас состояние стабилизировалось, она хорошо себя чувствует. Была ли пневмония последствием коронавируса - неясно. С одной стороны – у нее все симптомы новой инфекции. С другой, все три проведенных теста показали отрицательный результат.

Последний анализ на коронавирус у девушки возьмут 8 апреля. Если и он окажется отрицательным, то из больницы ее выпишут, говорит она.

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*Коста Мэджика