37-летнего ижевчанина осудят за изнасилование племянницы
В Ижевске возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании племянницы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
- По данным следствия мужчина был ранее судим за совершение насильственных действий сексуального характера. 31 марта 2020 года пьяный мужчина пригласил в гости 19-летнюю племянницу и дома изнасиловал девушку, - сообщает пресс-служба.
На данный момент мужчина находится под стражей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Теперь обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
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- 8 апреля в Ижевске вновь скорректируют движение автобусов.
- Как ижевчанину удалось вернуться в республику, чем и как его лечат, а также чем заболела его жена, он рассказывает в Интернете, в одном из популярных мессенджеров. «Комсомолка» приводит его историю.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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