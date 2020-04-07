37-летнего ижевчанина осудят за изнасилование племянницы

7 Апр 2020 2020-04-07T16:09:36+03:00

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В Ижевске возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании племянницы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- По данным следствия мужчина был ранее судим за совершение насильственных действий сексуального характера. 31 марта 2020 года пьяный мужчина пригласил в гости 19-летнюю племянницу и дома изнасиловал девушку, - сообщает пресс-служба.

На данный момент мужчина находится под стражей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Теперь обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU