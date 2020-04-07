Минсельхоз Удмуртии: «Дефицита продуктов в республике нет»

7 Апр 2020 2020-04-07T15:30:38+03:00

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В Удмуртии Минсельхоз совместно с Минпромторгом проводят мониторинг цен в магазинах республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

- По итогам проверок с 30 марта по 6 апреля стало понятно, что дефицита продуктов в Удмуртии нет, как и проблем с доставкой продовольственных товаров в магазины. Запасы пополняются, по основным видам продовольствия остатки составляют от трех дней до пяти месяцев. Что касается цен, то наблюдается колебание в обе стороны. За последние дни выросли цены на сгущенку (с 158 до 181 рубля) и репчатый лук (с 25 рублей до 33 за килограмм), - говорится в сообщении.

По словам министра сельского хозяйства республики Ольги Абрамовой, производители сегодня выполняют заявки ритейла в полном объеме, готовы увеличивать нормы выработки до 30%.

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ИСТОЧНИК KP.RU