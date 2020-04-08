2020-04-08T08:51:44+03:00
Спорт

«Я больше никому ничего не должна»: олимпийская чемпионка Алина Загитова попала на обложку журнала

Алина дала интервью для журнала Cosmopolitan
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Инстаграм журналаФото: Инстаграм журнала
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В сети появилась фотография майского номера журнала Cosmopolitan*, на обложке которого олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

- Спортивный, как никогда: встречаем новую обложку майского номера Cosmopolitan с умницей и красавицей Алиной Загитовой. В продаже с 14 апреля, - подписали фото в официальном Инстаграм журнала.

Кроме того, на обложке фраза Загитовой «Я больше никому ничего не должна» заставляет поклонников с нетерпением ждать выхода интервью.

Кстати, Алина Загитова, как и многие, находится на самоизоляции и регулярно публикует фото и видео времяпрепровождения дома. То растяжка, то стойка на голове. А также она с сестрой в видеообращении на Первом канале призвали всех жителей беречь свое здоровье и оставаться дома.

Фото: сторис Алины Загитовой

Фото: сторис Алины Загитовой

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее сестра Сабина призвали всех оставаться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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