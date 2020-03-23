2020-03-23T10:31:48+03:00
Спорт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова во время карантина тренируется дома

Ранее фигуристы отделения «Хрустальный» приостановили спортивную подготовку
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: инстаграм Алины ЗагитовойФото: инстаграм Алины Загитовой
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова во время карантина проводит тренировки дома. Видео она опубликовала на своей странице в «Инстаграм».

- В столь непростой период не забывайте про спорт ... тренироваться можно и нужно, не выходя из дома...Будьте здоровы! – подписала видео фигуристка.

Напомним, с 21 марта по 12 апреля из-за обстановки с коронавирусом фигуристы отделения «Хрустальный», где занимается группа тренера Алины Этери Тутберидзе приостанавливает спортивную подготовку.

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Во время карантина олимпийская чемпионка Алина Загитова проводит тренировки дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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