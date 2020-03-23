Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова во время карантина тренируется дома
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова во время карантина проводит тренировки дома. Видео она опубликовала на своей странице в «Инстаграм».
- В столь непростой период не забывайте про спорт ... тренироваться можно и нужно, не выходя из дома...Будьте здоровы! – подписала видео фигуристка.
Напомним, с 21 марта по 12 апреля из-за обстановки с коронавирусом фигуристы отделения «Хрустальный», где занимается группа тренера Алины Этери Тутберидзе приостанавливает спортивную подготовку.
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Во время карантина олимпийская чемпионка Алина Загитова проводит тренировки дома.
ИСТОЧНИК KP.RU
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