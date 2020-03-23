Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова во время карантина тренируется дома

23 Март 2020 2020-03-23T10:31:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова во время карантина проводит тренировки дома. Видео она опубликовала на своей странице в «Инстаграм».

- В столь непростой период не забывайте про спорт ... тренироваться можно и нужно, не выходя из дома...Будьте здоровы! – подписала видео фигуристка.

Напомним, с 21 марта по 12 апреля из-за обстановки с коронавирусом фигуристы отделения «Хрустальный», где занимается группа тренера Алины Этери Тутберидзе приостанавливает спортивную подготовку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- «Мы с Алиной Загитовой приготовили вам сюрприз»: тренер чемпионки рассказал о новом показательном номере.

- Алина Загитова провела открытую тренировку в Москве, на которой болельщики сделали ей сюрприз.

- Олимпийская чемпионка Алина Загитова призвала всех участвовать в конкурсе «Правнуки Победителей».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/768114" frameborder="0"></iframe> Во время карантина олимпийская чемпионка Алина Загитова проводит тренировки дома.

ИСТОЧНИК KP.RU