12 человек, находящихся в федеральном розыске, было задержано в марте в Удмуртии

8 Апр 2020 2020-04-08T09:47:04+03:00

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В Удмуртии в марте проводилась операция «Розыск», в ходе которой было задержано 12 человек, находившихся в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

- Так, в Можгинском районе задержали 37-летнего ранее судимого мужчину, который был в розыске за районным управлением Санкт-Петербурга за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Также полицейскими из Удмуртии задержано 10 должников, разыскиваемых УФССП России по Удмуртской Республике. В Глазовском районе полицейские задержали 32-летнюю женщину за неуплату алиментов, - сообщает пресс-служба.

При этом полицейские установили местонахождение 17 без вести пропавших лиц, трое из которых были в федеральном розыске.

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ИСТОЧНИК KP.RU