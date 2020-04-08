2020-04-08T09:47:04+03:00
Происшествия

12 человек, находящихся в федеральном розыске, было задержано в марте в Удмуртии

На территории республики проводилась операция «Розыск»
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Удмуртии в марте проводилась операция «Розыск», в ходе которой было задержано 12 человек, находившихся в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

- Так, в Можгинском районе задержали 37-летнего ранее судимого мужчину, который был в розыске за районным управлением Санкт-Петербурга за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Также полицейскими из Удмуртии задержано 10 должников, разыскиваемых УФССП России по Удмуртской Республике. В Глазовском районе полицейские задержали 32-летнюю женщину за неуплату алиментов, - сообщает пресс-служба.

При этом полицейские установили местонахождение 17 без вести пропавших лиц, трое из которых были в федеральном розыске.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Выдачу продуктовых наборов детям временно приостановили в Удмуртии.

- «Закрыть сейчас все границы - это неэффективно»: глава Удмуртии прокомментировал предложение закрыть регион из-за коронавируса.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мытье улиц, дезинфицирование остановок и уборка подъездов: в Ижевске продолжается генеральная уборка
За прошедшие сутки у девяти ижевчан мошенники похитили деньги
Один из заболевших коронавирусом из Удмуртии находится в реанимации
12 человек, находящихся в федеральном розыске, было задержано в марте в Удмуртии
Выдачу продуктовых наборов детям временно приостановили в Удмуртии
«Я больше никому ничего не должна»: олимпийская чемпионка Алина Загитова попала на обложку журнала
«Закрыть сейчас все границы – это неэффективно»: глава Удмуртии прокомментировал предложение закрыть регион
Можно ли ижевчанам ездить на дачу во время режима самоизоляции: рекомендации и советы
Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 7 апреля 2020: четыре новых случая заражения и чиновница, нарушившая режим самоизоляции
Грозят ли штрафы жителям Удмуртии, отпускающим детей гулять во время режима самоизоляции?
Студента ижевского вуза задержали полицейские за незаконное хранение наркотиков
Минсельхоз Удмуртии: «Дефицита продуктов в республике нет»
37-летнего ижевчанина осудят за изнасилование племянницы