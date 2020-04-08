Выдачу продуктовых наборов детям временно приостановили в Удмуртии

8 Апр 2020 2020-04-08T08:54:58+03:00

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Глава Удмуртии Александр Бречалов принял решение временно приостановить выдачу продуктовых наборов многодетным семьям и семьям с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Об этом он сообщил во время вечернего эфира во вторник 7 апреля.

Напомним, эта мера поддержки была введена на период режима самоизоляции. Получать продуктовые наборы вместо горячих обедов должны были около 49 тысяч школьников. Однако с момента начала выдачи продуктов в социальных сетях начали появляться неоднозначные комментарии, основная часть которых касалась стоимости данного набора. По мнению жителей, приобретались консервы и крупы по явно завышенной цене.

- Я принял решение, что до выяснения всех обстоятельств, мы приостанавливаем закупку продуктовых наборов и их выдачу. Мы не можем допустить, чтобы на продуктах для детей кто-то, как здесь утверждается, наживался, - прокомментировал глава республики.

Также Александр Бречалов прочел в эфире несколько сообщений, касающихся состава продуктового набора, который не устроил семьи, получившие поддержку. Например, некоторые родители утверждали, что в набор должны входить свежие мясо и рыба, что противоречит санитарным нормам. Другие родители настаивали на том, чтобы их детям обеспечили горячее питание на дому во время дистанционного обучения.

- Мы не можем тратить деньги на то, что людям не нужно, - заключил глава Удмуртии. - Вводя такую меру поддержки, мы хотели искренне помочь.

В настоящее время, по словам Александра Бречалова, председателю правительства поручено разобраться с закупками в каждой отдельно взятой школе и определить, сколько должен стоить продуктовый набор. На переоценку может потребоваться до двух недель, до этого времени покупать и раздавать продуктовые наборы не будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU