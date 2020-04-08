Водитель иномарки в Ижевске сбила пешехода
В Ижевске 7 апреля на улице Советской произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 25-летняя девушка, водитель машины «Шевроле Лачетти», сбила 26-летнюю девушку, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, - сообщает ведомство.
В результате ДТП пешеход получила травмы.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает: Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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