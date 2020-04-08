Водитель иномарки в Ижевске сбила пешехода

8 Апр 2020 2020-04-08T13:06:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске 7 апреля на улице Советской произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 25-летняя девушка, водитель машины «Шевроле Лачетти», сбила 26-летнюю девушку, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пешеход получила травмы.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает: Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Глава Ижевска рассказал, что делают в рамках генеральной уборки и почему техника работает не в полную силу.

- Наша постоянная рубрика - обманутые ижевчане. За прошедшие сутки у девяти местных жителей мошенники похитили деньги.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU