За прошедшие сутки у девяти ижевчан мошенники похитили деньги
В полицию Ижевска за прошедшие сутки обратились 9 местных жителей с заявлением о хищении денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Так, 40-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Далее обманом он получил данные банковской карты и похитил более 32 тысяч рублей. Таким же способом похитили почти 65 тысяч рублей у 54-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба.
Всего за сутки было похищено почти 200 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела. В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступлений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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