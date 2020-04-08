За прошедшие сутки у девяти ижевчан мошенники похитили деньги

8 Апр 2020 2020-04-08T10:41:31+03:00

Всего за сутки было похищено почти 200 тысяч рублей

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В полицию Ижевска за прошедшие сутки обратились 9 местных жителей с заявлением о хищении денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Так, 40-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Далее обманом он получил данные банковской карты и похитил более 32 тысяч рублей. Таким же способом похитили почти 65 тысяч рублей у 54-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба.

Всего за сутки было похищено почти 200 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела. В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU