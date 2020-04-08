Мытье улиц, дезинфицирование остановок и уборка подъездов: в Ижевске продолжается генеральная уборка
На улицах Ижевска продолжается генеральная уборка. Об этом сообщил глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев в соцсетях.
- Остановки будут дезинфицировать в третий раз (используется надуксусная кислота). При этом продолжается мытье улиц. Уже сейчас помыты Клубная, Новоажимова, Баранова, Олега Кошевого, Кирова, Удмуртская. Но работа ведется не в полную силу из-за минуса ночью. С дорог и обочин вывозим смёт. За вчерашний день собрано 405 тонн: пыли на улицах станет меньше, - написал Олег Николаевич.
Фото: Олег Бекмеметьев
Также продолжается уборка в подъездах и на придомовых территориях. Всего запланировано прибрать 243 двора.
- Управляющим компаниям, которые ещё не включились в генеральную уборку, настоятельно рекомендую это сделать, - заключил глава города.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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