2020-04-08T11:36:48+03:00
Общество

Мытье улиц, дезинфицирование остановок и уборка подъездов: в Ижевске продолжается генеральная уборка

Глава города Олег Бекмеметьев рассказал о промежуточных итогах
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Фото: Олег БекмеметьевФото: Олег Бекмеметьев
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На улицах Ижевска продолжается генеральная уборка. Об этом сообщил глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев в соцсетях.

- Остановки будут дезинфицировать в третий раз (используется надуксусная кислота). При этом продолжается мытье улиц. Уже сейчас помыты Клубная, Новоажимова, Баранова, Олега Кошевого, Кирова, Удмуртская. Но работа ведется не в полную силу из-за минуса ночью. С дорог и обочин вывозим смёт. За вчерашний день собрано 405 тонн: пыли на улицах станет меньше, - написал Олег Николаевич.

Фото: Олег Бекмеметьев

Фото: Олег Бекмеметьев

Также продолжается уборка в подъездах и на придомовых территориях. Всего запланировано прибрать 243 двора.

- Управляющим компаниям, которые ещё не включились в генеральную уборку, настоятельно рекомендую это сделать, - заключил глава города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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