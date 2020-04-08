Двоих жителей Челябинской области обвиняют в хищении денег у жителей Удмуртии
В Удмуртии окончено расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Челябинской области и ее 40-летнего родственника. Их обвиняют в хищении денег с банковских карт жителей республики.
- Установлено, что обвиняемые звонили потерпевшим, представлялись сотрудниками службы безопасности банка. После этого сообщали о том, что со счетов потерпевших пытаются снять деньги и под надуманными предлогами убеждали потерпевших назвать данные карты. Далее мошенники получали доступ к счетам и могли распоряжаться средствами, - сообщает пресс-служба.
Преступная деятельность обвиняемых была пресечена полицейскими в ноябре 2019 года. В ходе обыска в квартире были обнаружены и изъяты 11 мобильных телефонов, 15 сим-карт, ноутбук, планшет, деньги и инструкции по общению с потенциальными жертвами. Полицейскими была установлена причастность мошенников к 28 преступлениям.
Общий ущерб составил 130 тысяч рублей. В ходе следствия ущерб, причиненный потерпевшим, возмещен в полном объеме. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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