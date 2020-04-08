Режим самоизоляции в Удмуртии: как вернуть деньги за льготный проездной, действие которого приостановлено
С 1 апреля глава Удмуртии приостановил действие льготных проездных из-за введенного режима самоизоляции. Но что делать, если жители уже оплатили проездной? Можно ли перенести деньги на май или вернуть? Разбиралась «Комсомолка».
- Я покупала социальный проездной на почте еще в начале марта, когда не было известно об этой ситуации. Сейчас я обратилась в то же самое отделение, чтобы перенести деньги на май. Мне отказали, - поделилась с нами наша читательница Наталья.
По информации на сайте транспортной карты «Стриж», деньги можно вернуть или перенести, если по карте не было поездок в апреле. Это можно сделать с 20 по 29 апреля.
Что нужно сделать:
- Обратиться в пункт обслуживания транспортных карт «Стриж» с паспортом, картой и заполненным заявлением.
- Если вы хотите вернуть деньги, понадобится еще чек.
Как вернуть или перенести деньги на карте, которая не относится к системе «Стриж», пока неизвестно. Процедуру пока прорабатывают.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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