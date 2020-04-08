Вопросы, связанные с выдачей продуктовых наборов для школьников в Удмуртии проверит прокуратура

8 Апр 2020 2020-04-08T17:18:42+03:00

Ранее глава республики сообщил, что до выяснения всех фактов выдача продуктов приостанавливается

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Прокуратура Удмуртии проведет проверку исполнения законодательства при выдаче продуктовых наборов школьникам республики. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

- В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка вопросам ценообразования, законности процедур, связанных с приобретением продуктов, а, также проверено соответствие продуктовых наборов требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, - говорится сообщении.

Напомним, глава Удмуртии Александр Бречалов принял решение временно приостановить выдачу продуктовых наборов многодетным семьям и семьям с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Об этом он сообщил во время вечернего эфира во вторник 7 апреля.

Эта мера поддержки была введена на период режима самоизоляции. Получать продуктовые наборы вместо горячих обедов должны были около 49 тысяч школьников.

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ИСТОЧНИК KP.RU