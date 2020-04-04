Продуктовые наборы для школьников из многодетных семей выдадут в Удмуртии

4 Апр 2020 2020-04-04T09:18:03+03:00

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С 6 апреля продуктовые наборы получат 38,5 тысяч школьников с 1 по 11 класс. Речь идет о детях из многодетных семей без учета дохода. Также школьники, в чьих семьях доход не превышает 3300 рублей на каждого члена семьи в месяц, смогут рассчитывать на эту меры поддержки.

С 10 апреля продуктовые наборы начнут получать все школьники с ограниченными возможностями здоровья из коррекционных школ и школ-интернатов. В Удмуртии на эту меру поддержки смогут рассчитывать 10 500 школьников.

Кроме продуктовых наборов, ученикам 1-4 классов в школах городов выдадут молоко, обогащенное микронутриентами, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU