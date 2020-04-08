2020-04-08T16:53:22+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии до смерти избил знакомого

Между мужчинами произошла ссора
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда знакомому, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что 28 января 2020 года подозреваемый выпивал со своим 48-летним знакомым. Между мужчинами произошла ссора и злоумышленник избил потерпевшего руками и ногами. В результате полученных травм потерпевший скончался, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, проведены экспертизы. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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