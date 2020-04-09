Пенсионерке из Удмуртии пришлось вылезать по простыням из окна, чтобы выбраться из запертой квартиры
В Удмуртии житель одного из жилых домов в Воткинске обратился к спасателям с сообщением о том, что пенсионерка со сломанной ногой не может попасть в квартиру. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.
- Оказалось, женщина не могла выйти из дома, так как замок сломался. Она решила спуститься через окно, связала простыни и начала спускаться. Не удержавшись, упала и повредила ногу. Очевидцы вызвали скорую, женщину отвезли в больницу и наложили гипс. Вернувшись домой, она не смогла попасть в квартиру, - сообщает пресс-служба.
Такие работы спасатели проводят в случае угрозы жизни. В данном случае женщина могла оставить включенным газ или бытовые приборы. Квартиру вскрыли, пенсионерке помогли пройти.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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