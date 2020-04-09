2020-04-09T07:37:05+03:00
Общество

Когда в лесах Удмуртии начнется пожароопасный сезон?

Жителей просят соблюдать правила безопасности
Анастасия Волкова
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20 апреля в лесах Удмуртии начнет действовать пожароопасный сезон. ФОТО: Денис Удалов во ВКонтакте20 апреля в лесах Удмуртии начнет действовать пожароопасный сезон. ФОТО: Денис Удалов во ВКонтакте
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Пожароопасный сезон в лесах Удмуртии начнет действовать с 20 апреля. Об этом на своей странице во ВКонтакте сообщил министр природных ресурсов и окружающей среды региона Денис Удалов.

Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности и меры осторожности при обращении с огнем в лесах и на других участках, покрытых прошлогодней растительностью. Запрещено разводить костры, сжигать мусор, бросать горящие спички, окурки и стекло, а также оставлять пропитанные горючими веществами материал – бумагу, ткань, вату.

- В Удмуртии, как правило, площадь пожаров небольшая, степень реагирования лесопожарных служб высока. Так, за 2019 год на территории лесного фонда произошло 19 пожаров, общей площадью 4,9 га. Средняя площадь одного лесного пожара составила 0,26 га - наименьший показатель по Приволжскому федеральному округу. С учетом приобретения новой техники по нацпроекту “Экология”, работа будет проходить оперативнее. Напомним, в 2019 году закуплена 51 единица лесопожарной и лесохозяйственной техники и 128 единиц оборудования. В 2020 году на эти цели выделено 56,2 млн руб, - добавил министр.

За нарушение правил безопасности жителям грозит административная ответственность:

- штраф на граждан в размере до 5 тысяч рублей, - на должностных лиц до 50 тысяч рублей, - на юридических лиц - до 1 млн. рублей.

Если же нарушение правил безопасности повлечет за собой возникновение лесного пожара, то нарушителю, грозит уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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