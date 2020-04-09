2020-04-09T09:04:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав Удмуртии: на утро 9 апреля новых случаев заражения коронавирусом нет

Рассказываем последние данные
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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По сообщениям пресс-службы Минздрава Удмуртии на утро 9 апреля новых случаев заражения коронавирусом нет.

- Всего под наблюдением находится 552 человека, из которых 64 ребенка. На стационарном лечении с различными респираторными заболеваниями находится 66 человек, из них 12 детей, - сообщает пресс-служба.

Напомним, за весь период в Удмуртии заболели коронавирусом 9 человек. Троих уже выписали из больницы. На данный момент на лечении находятся 6 человек из них один ребенок. Ранее глава республики сообщил, что один из пациентов находится в реанимации (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Минздрав Удмуртии: на утро 9 апреля новых случаев заражения коронавирусом нет
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