В какие больницы доставляют жителей Ижевска с подозрением на коронавирус?

9 Апр 2020 2020-04-09T13:16:23+03:00

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На сегодняшний день все пациенты из Ижевска и районов Удмуртии с подозрением на COVID-19 направляются в республиканскую клиническую инфекционную больницу. Об этом рассказала заместитель главврача по организационно-методической работе Наталия Кирпичева.

- У нас в клинике имеются все препараты, необходимые для лечения коронавирусной инфекции, как противовирусные, так и антибактериальные. Нам пока хватает тех запасов, которые у нас есть, но мы понимаем, что расход с течением времени может быть увеличен, поэтому закупка также производится, - отметила она.

На время пандемии республиканская инфекционная больница полностью перепрофилирована для приема таких пациентов. Как подчеркивает заместитель главврача, сейчас основная задача медучреждения состоит в том, чтобы максимально ограничить количество людей, которые могут заразить других.

Всего подготовлено 338 коек, из них 96 - в мельцеровских боксах. Учитывая, что сейчас в стационаре проходит лечение 66 пациентов, площади позволяют и дальше принимать больных. Тем не менее, на случай резкого подъема заболеваемости, в районах подготавливаются резервные места в клиниках. К счастью, пока в них нет надобности.

Доставляют в больницу только на машине скорой помощи. Человеку с симптомами ОРВИ, почувствовавшему себя плохо, особенно после заграничной поездки или возвращения из других регионов России, следует первым делом изолироваться, а затем связаться с поликлиникой по месту самоизоляции и вызвать врача на дом. После осмотра специалист примет решение о госпитализации.

- Сейчас медработники всех государственных медицинских организаций Удмуртии проходят специальное обучение. Они должны знать, как вести себя в отношение пациентов с подозрением на коронавирус на амбулаторном и стационарном этапе, кто подлежит госпитализации и какие средства защиты нужны, - отметила Наталия Кирпичева.

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ИСТОЧНИК KP.RU