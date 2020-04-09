9 Апр 2020 2020-04-09T07:04:06+03:00

Дополнительные 25 млн рублей выделят Минздраву Удмуртии на борьбу с коронавирусом. ФОТО: Дмитрий СЕЛЕЗНЕВ

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Дополнительные 25 миллионов рублей выделят региональные власти Минздраву Удмуртии на борьбу с коронавирусом. Соответствующее распоряжение за подписью премьера Ярослава Семенова опубликовано на сайте главы и правительства республики.

Средства будут направлены на дополнительно создаваемый или перепрофилируемый коечный фонд медицинский учреждений для помощи больным коронавирусом.

- Увеличить бюджетные ассигнования минздраву Удмуртии на 25 млн руб. по виду расходов «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд» целевой статьи «Реализация мер по профилактике и оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией», - говорится в распоряжении.

Напомним, что 7 апреля в Удмуртии выявили 4 новых случая заражения опасным китайским вирусом. Один из заболевших находится в реанимации.

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ИСТОЧНИК KP.RU