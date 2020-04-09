2020-04-09T14:35:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Смогут ли беременные или ижевчане с хроническими заболеваниями уйти на больничный по самоизоляции?

Ответ дали специалисты фонда социального страхования России по Удмуртии
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Наши читатели задают вопрос, могут ли беременные или люди с хроническими заболеваниями уйти на больничный по карантину? Ответ мы нашли у специалистов фонда социального страхования России по Удмуртии.

- Данная категория людей может уйти на больничный только в случае ухудшения состояния. По карантину или самоизоляции листок нетрудоспособности им не положен. При этом больничный могут оформить: Граждане вернувшиеся из-за границы, совместно проживающие с вернувшимися из-за границы и работающие граждане старше 65 лет, - сообщает пресс-служба ФСС.

Напомним, для того, чтобы оформить больничный по карантину, жителям не нужно никуда ходить. Вернувшиеся из-за границы должны заполнить интерактивную форму заявления в Личном кабинете застрахованного ФСС. Им оплачивается больничный в два этапа - в течение первых семи дней с момента подачи заявления и после закрытия больничного листа.

Работающим пенсионерам на основании дистанционно выданных больничных по карантину будут оплачивать дни с 6 по 19 апреля.

Телефоны Горячих линий по вопросам оформления больничных: 8-800-302-75-49 круглосуточно, (3412) 60-72-08, 60-70-30 с 8 до 22.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- В какие больницы доставляют жителей Ижевска с подозрением на коронавирус?

- Минздрав Удмуртии рассказал, есть ли в республике новые случаи заражения коронавирусом.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Важен диалог»: власти Ижевска и общественники проверили состояние улицы Берша после зимы
47-летний житель Удмуртии заставлял употреблять наркотики 16-летнюю девушку
Tele2 второй год подряд завоевывает «Оскар» в клиентском обслуживании
9 апреля в Удмуртии зарегистрировали еще два случая заражения коронавирусом
Глава Удмуртии прокомментировал выступление президента России Путина
Смогут ли беременные или ижевчане с хроническими заболеваниями уйти на больничный по самоизоляции?
В какие больницы доставляют жителей Ижевска с подозрением на коронавирус?
Жителя Удмуртии осудят за поджог дома и угрозы убийством
60-летний водитель иномарки в Удмуртии врезался в стоящий КамАЗ
Ижевчанин похитил деньги у жителя Смоленской области
Пенсионерке из Удмуртии пришлось вылезать по простыням из окна, чтобы выбраться из запертой квартиры
Минздрав Удмуртии: на утро 9 апреля новых случаев заражения коронавирусом нет
Когда в лесах Удмуртии начнется пожароопасный сезон?
«Носить маски и мыть руки»: фигуристка из Ижевска Алина Загитова дала 5 советов, как уберечься от коронавируса
Дополнительные 25 млн рублей выделят Минздраву Удмуртии на борьбу с коронавирусом
Есть вопрос: как ижевчанам правильно утилизировать медицинскую маску?
Как работает полиция в Удмуртии при коронавирусе: рейды, патрули и приостановление приема граждан
Житель Удмуртии до смерти избил знакомого