Смогут ли беременные или ижевчане с хроническими заболеваниями уйти на больничный по самоизоляции?

9 Апр 2020 2020-04-09T14:35:20+03:00

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Наши читатели задают вопрос, могут ли беременные или люди с хроническими заболеваниями уйти на больничный по карантину? Ответ мы нашли у специалистов фонда социального страхования России по Удмуртии.

- Данная категория людей может уйти на больничный только в случае ухудшения состояния. По карантину или самоизоляции листок нетрудоспособности им не положен. При этом больничный могут оформить: Граждане вернувшиеся из-за границы, совместно проживающие с вернувшимися из-за границы и работающие граждане старше 65 лет, - сообщает пресс-служба ФСС.

Напомним, для того, чтобы оформить больничный по карантину, жителям не нужно никуда ходить. Вернувшиеся из-за границы должны заполнить интерактивную форму заявления в Личном кабинете застрахованного ФСС. Им оплачивается больничный в два этапа - в течение первых семи дней с момента подачи заявления и после закрытия больничного листа.

Работающим пенсионерам на основании дистанционно выданных больничных по карантину будут оплачивать дни с 6 по 19 апреля.

Телефоны Горячих линий по вопросам оформления больничных: 8-800-302-75-49 круглосуточно, (3412) 60-72-08, 60-70-30 с 8 до 22.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU