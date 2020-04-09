2020-04-09T14:37:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Удмуртии прокомментировал выступление президента России Путина

Владимир Владимирович озвучил несколько новых мер поддержки людей в период пандемии коронавируса
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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8 апреля перед совещанием с руководителями регионов с обращением к россиянам выступил президент Владимир Путин. Он озвучил несколько новых мер поддержки жителей во время пандемии коронавируса. После обращения глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал решения президента.

- В ближайшее время мы сформируем и доведем до граждан и бизнеса новый пакет мер региональной поддержки. В частности, уже принято решение, что мы расширяем критерии поддержки семей продуктовыми наборами. Дополнительную помощь получат порядка 20 тысяч семей, где доход на каждого члена семьи в месяц не превышает одного МРОТ, - отметил глава республики.

Также по словам Александра Владимировича, с 9 апреля Роспотребнадзор совместно с Минпромторгом начнут активные проверки компаний, которые с 6 апреля возобновили свою работу на предмет строго соблюдения санитарных норм в условиях объявленной пандемии.

- Количество обращений в моих социальных сетях от работников с рассказами о несоблюдении санитарных мер - зашкаливает. Требования вполне выполнимые, почему предприятия не соблюдают - для меня странно. Будем разбираться путем проверок, - пояснил Александр Бречалов.

Напомним, среди мер, озвученных президентом, была и поддержка врачей - регионам в общей сложности выделят 10 млрд рублей на выплаты медикам из-за коронавируса. Так, врачи получат 80 000 рублей, средний медперсонал - 50 000, младший - 25 000. Кроме того, врачам скорой - по 50 000 рублей, фельдшерам и водителям скорой - по 25 000 рублей.

Третье обращение Путина по теме коронавируса.Президент России выступает с большим вступительным словом перед совещанием с губернаторами по теме коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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