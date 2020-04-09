2020-04-09T15:00:08+03:00
Коронавирус Covid-19

9 апреля в Удмуртии зарегистрировали еще два случая заражения коронавирусом

Ими оказались две пожилых женщины
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии 9 апреля зарегистрировано еще два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на странице в соцсетях.

- Два случая заражения инфекцией в республике. Это женщина 77 лет - был контакт с прибывшим из Ямало-Ненецкого автономного округа и женщина 57 лет, заразившаяся от родственницы, прибывшей из Великобритании. Всего в Удмуртской Республике зарегистрировано 11 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 3 человека уже выздоровели, 8 проходят лечение, - отметил Александр Владимирович.

Также глава республики отметил, что только от самих жителей зависит, как будет развиваться ситуация. Режим домашней самоизоляции - один из самых эффективных инструментов профилактики заражения.

Напомним, с 31 марта в Удмуртии действует режим самоизоляции для жителей всех возрастов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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