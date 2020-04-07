2020-04-07T17:06:29+03:00
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Грозят ли штрафы жителям Удмуртии, отпускающим детей гулять во время режима самоизоляции?

В пресс-службе МВД по республике рассказали об ответственности родителей
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Родители несут полную ответственность за своих несовершеннолетних детей, напоминает МВД по Удмуртии. Сейчас, когда республика живет в режиме самоизоляции, особенно важно, чтобы в семье подросткам объяснили, почему необходимо оставаться дома.

— На несовершеннолетних мы обращаем особое внимание, — пояснил во время рейда по общественным местам и.о. начальника отдела охраны общественного порядка МВД по Удмуртии Алексей Сидоров. – Родителей мы вызываем, практика нарабатывается, и я думаю, что впоследствии у нас будет отлаженный четкий механизм.

Как уточнили в пресс-службе МВД по Удмуртии, сейчас сотрудники полиции действуют в зависимости от обстоятельств. Работа ведется, но в первую очередь носит профилактический характер. Задачи составить протокол нет – есть задача предупредить.

Так, если в общественном месте будет прогуливаться мама с ребенком-школьником, полицейский спросит, куда они направляются и с какой целью. Если уважительной причины не окажется, им будет рекомендовано вернуться домой. Протокол сотрудник полиции имеет право составить лишь в том случае, если родитель не подчинится, начнет повышать голос или иным способом нарушать правопорядок.

Если на улице обнаружится подросток без сопровождения, полицейский также остановит его и спросит о причинах нахождения в общественном месте, после чего запишет контакты родителей и порекомендует идти домой. Потом взрослым позвонят и проведут с ними разъяснительную беседу.

В том случае, если маленький ребенок будет гулять у себя во дворе, сотрудник полиции также отправит домой, а в случае каких-либо сомнений может проводить до квартиры и побеседовать с родителями.

— Если маленький ребенок оказался один в общественном месте, наряд полиции конечно же не пройдет мимо, — говорит руководитель пресс-службы МВД России по Удмуртии Ильдар Салимуллин. – Возможно, этот ребенок потерялся. Даже если сотрудник полиции не сможет с его слов понять, почему он здесь находится и как связаться с родителями, будут приняты все меры, чтобы ребенок оказался дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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