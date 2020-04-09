2020-04-09T17:24:49+03:00
Общество

11 апреля ограничат движение на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса в Ижевске

Там будут проводиться ремонтные работы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
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В Ижевске на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса ограничат движение 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- С 08:00 11 апреля до 05:00 на указанном участке будут вестись ремонтные работы трамвайных путей. С 4.00 утра 11 апреля до 05.00 12 апреля движение трамваев № 1 и 10 на участке от магазина «Океан» до городка Металлургов будет закрыто, - говорится в сообщении.

Движение трамваев будет организовано: №1 маршрут: ул. Московская - Центр - ул. Тимирязева; №10 маршрут: ул. Ворошилова - Центр.

Трамвайный маршрут №7 будет курсировать от гор. Металлургов до Буммаша с 05:50 до 23:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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