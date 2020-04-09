11 апреля ограничат движение на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса в Ижевске

9 Апр 2020 2020-04-09T17:24:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса ограничат движение 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- С 08:00 11 апреля до 05:00 на указанном участке будут вестись ремонтные работы трамвайных путей. С 4.00 утра 11 апреля до 05.00 12 апреля движение трамваев № 1 и 10 на участке от магазина «Океан» до городка Металлургов будет закрыто, - говорится в сообщении.

Движение трамваев будет организовано: №1 маршрут: ул. Московская - Центр - ул. Тимирязева; №10 маршрут: ул. Ворошилова - Центр.

Трамвайный маршрут №7 будет курсировать от гор. Металлургов до Буммаша с 05:50 до 23:00.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Глава Ижевска Олег Бекмеметьев вместе с городскими службами, подрядчиком и общественниками проверил состояние улицы Берша. О том, какие решения приняли власти - читайте в нашем материале.

- Несколько новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU