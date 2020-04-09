Штрафы за нарушение самоизоляции в Ижевске увеличат до 40 тысяч рублей

9 Апр 2020 2020-04-09T18:41:20+03:00

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С 10 апреля штрафы за нарушение самоизоляции в Ижевске и в Удмуртии будут увеличены. Такое заявление сделал Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире.

- Я благодарен МВД, которые по минимуму штрафовали людей и уговаривали вернуться домой. Но ситуацию нужно взять под контроль. Вместо того, чтобы погулять с ребенком на воздухе, мамочки объединяются в группы и гуляют вместе. Мы вводили послабления, понимая, что находится дома очень сложно. С завтрашнего дня МВД будет строго штрафовать за нарушение режима самоизоляции,— заявил глава региона.

Отдельно он упомянул подростков, которые собираются вместе:

- Самые жесткие меры будут приняты именно к вам, - уточнил глава региона.

С завтрашнего дня сотрудники полиции будут максимально жестко следить за соблюдением самоизоляции и штрафовать. Штрафы будут начинаться с 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

- Это для вашего же блага, - заявил Бречалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU