Штрафы за нарушение самоизоляции в Ижевске увеличат до 40 тысяч рублей
С 10 апреля штрафы за нарушение самоизоляции в Ижевске и в Удмуртии будут увеличены. Такое заявление сделал Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире.
- Я благодарен МВД, которые по минимуму штрафовали людей и уговаривали вернуться домой. Но ситуацию нужно взять под контроль. Вместо того, чтобы погулять с ребенком на воздухе, мамочки объединяются в группы и гуляют вместе. Мы вводили послабления, понимая, что находится дома очень сложно. С завтрашнего дня МВД будет строго штрафовать за нарушение режима самоизоляции,— заявил глава региона.
Отдельно он упомянул подростков, которые собираются вместе:
- Самые жесткие меры будут приняты именно к вам, - уточнил глава региона.
С завтрашнего дня сотрудники полиции будут максимально жестко следить за соблюдением самоизоляции и штрафовать. Штрафы будут начинаться с 15 тысяч до 40 тысяч рублей.
- Это для вашего же блага, - заявил Бречалов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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