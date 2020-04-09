Могут ли оштрафовать в Ижевске пенсионеров, которые вышли прогуляться?

9 Апр 2020 2020-04-09T17:50:06+03:00

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В связи с режимом самоизоляции в Ижевске по улицам патрулируют полицейские и проводят профилактические беседы с теми, кто гуляет. Некоторым выдают листовки с напоминанием о введенном режиме. Пожилые люди думают, что им выписали штраф. Разбираемся, могут ли оштрафовать пенсионера.

- Полицейские проводят анкетирование, чтобы понять, с какой целью жители города выходят из дома. Отмечают, что в основном люди покидают дом по уважительной причине: чтобы сходить в аптеку или купить продукты, -отметили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Фото: Владимир Захаров

Напомним, сейчас полицейские проводят рейды, чтобы выявить нарушителей режима самоизоляции. Также проверяют тех, кто прибыл из-за границы.

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ИСТОЧНИК KP.RU