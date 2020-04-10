2020-04-10T05:38:06+03:00
Общество

Водитель-женщина сбила девушку на пешеходном переходе в Ижевске

Пешеходный переход был нерегулируемый
Инга Коган
Поделиться:
1 отдел УГИБДД по Удмуртии1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Изменить размер текста:

Вечером 7 апреля на ул. Советской в Ижевске произошло ДТП с участием двух женщин.

- Около 21:30 25-летняя водитель автомобиля «Шевроле» сбила 26-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе, - сообщили в 1 отделе УГИБДД по Удмуртии.

В результате дорожного происшествия пешеход получила травмы.

Госавтоинспекция напоминает водителям: при приближении к пешеходному переходу необходимо снизить скорость и уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.

К другим новостям:

Штрафы за нарушение самоизоляции в Ижевске увеличат до 40 тысяч рублей

11 апреля ограничат движение на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса в Ижевске

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Среднемесячная зарплата в Удмуртии составила почти 34 тысячи рублей
Продуктовые наборы выдадут малообеспеченным семьям Удмуртии
Водитель-женщина сбила девушку на пешеходном переходе в Ижевске
Глава Удмуртии: «Есть заразившийся коронавирусом из первой городской больницы»
Дистанционное обучение: как школьники, родители и учителя Ижевска справляются с уроками
Штрафы за нарушение самоизоляции в Ижевске увеличат до 40 тысяч рублей
Могут ли оштрафовать в Ижевске пенсионеров, которые вышли прогуляться?
11 апреля ограничат движение на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса в Ижевске
Госавтоинспекция Удмуртии перешла на особый режим работы
«Важен диалог»: власти Ижевска и общественники проверили состояние улицы Берша после зимы
47-летний житель Удмуртии заставлял употреблять наркотики 16-летнюю девушку
Tele2 второй год подряд завоевывает «Оскар» в клиентском обслуживании
9 апреля в Удмуртии зарегистрировали еще два случая заражения коронавирусом
Глава Удмуртии прокомментировал выступление президента России Путина
Смогут ли беременные или ижевчане с хроническими заболеваниями уйти на больничный по самоизоляции?
В какие больницы доставляют жителей Ижевска с подозрением на коронавирус?
Жителя Удмуртии осудят за поджог дома и угрозы убийством
60-летний водитель иномарки в Удмуртии врезался в стоящий КамАЗ
Ижевчанин похитил деньги у жителя Смоленской области
Пенсионерке из Удмуртии пришлось вылезать по простыням из окна, чтобы выбраться из запертой квартиры
Минздрав Удмуртии: на утро 9 апреля новых случаев заражения коронавирусом нет
Когда в лесах Удмуртии начнется пожароопасный сезон?
«Носить маски и мыть руки»: фигуристка из Ижевска Алина Загитова дала 5 советов, как уберечься от коронавируса
Дополнительные 25 млн рублей выделят Минздраву Удмуртии на борьбу с коронавирусом
Есть вопрос: как ижевчанам правильно утилизировать медицинскую маску?
Как работает полиция в Удмуртии при коронавирусе: рейды, патрули и приостановление приема граждан
Житель Удмуртии до смерти избил знакомого