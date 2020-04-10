Водитель-женщина сбила девушку на пешеходном переходе в Ижевске
Вечером 7 апреля на ул. Советской в Ижевске произошло ДТП с участием двух женщин.
- Около 21:30 25-летняя водитель автомобиля «Шевроле» сбила 26-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе, - сообщили в 1 отделе УГИБДД по Удмуртии.
В результате дорожного происшествия пешеход получила травмы.
Госавтоинспекция напоминает водителям: при приближении к пешеходному переходу необходимо снизить скорость и уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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