Водитель-женщина сбила девушку на пешеходном переходе в Ижевске

10 Апр 2020 2020-04-10T05:38:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 7 апреля на ул. Советской в Ижевске произошло ДТП с участием двух женщин.

- Около 21:30 25-летняя водитель автомобиля «Шевроле» сбила 26-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе, - сообщили в 1 отделе УГИБДД по Удмуртии.

В результате дорожного происшествия пешеход получила травмы.

Госавтоинспекция напоминает водителям: при приближении к пешеходному переходу необходимо снизить скорость и уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.

К другим новостям:

Штрафы за нарушение самоизоляции в Ижевске увеличат до 40 тысяч рублей

11 апреля ограничат движение на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса в Ижевске

ИСТОЧНИК KP.RU