2020-04-10T06:36:48+03:00
Общество

Среднемесячная зарплата в Удмуртии составила почти 34 тысячи рублей

Она выросла на 6%
Инга Коган
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Сергей ГрачевСергей Грачев
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33,97 тысячи рублей составляет среднемесячная зарплата работников всех организаций Удмуртии за январь 2020 года. По данным Удмуртстата, это на 8% больше показателя января 2019 года. С учетом изменения потребительских цен реальная зарплата выросла на 6%.

Одна из самых высоких уровней оплаты труда зафиксировали в организациях по добыче полезных ископаемых - 57,75 тысяч рублей, а также в сфере финансовой и страховой деятельности - 42,95 тысячи. Самая низкая зарплата у работников, занимающихся сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством. Всего 24,47 тысячи рублей. Это в 1,4 раза меньше средней зарплаты в регионе.

Те, кто работает в сфере образования, получают 80,9% в сравнении со среднереспубликанским уровнем оплаты труда, в области культуры и спорта — 91,8%, в учреждениях здравоохранения — на 7,8% больше среднего по региону.

Отметим, что Удмуртия по среднему размеру зарплаты находится на 6 месте среди 14 регионов Приволжского федерального округа. Больше всего зарплата в Татарстане - 37,04 тысяч рублей. Меньше всего – в Мордовии: 28 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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